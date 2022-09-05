



Ультрадешевый билет на проезд в ФРГ сэкономил 1,8 млн тонн выбросов CO2

Ультрадешевый билет на проезд в Германии сэкономил 1,8 миллиона тонн выбросов CO2...



Трехмесячный эксперимент в Германии со сверхдешевым общественным транспортом уменьшил выбросы углекислого газа, что эквивалентно обеспечению электроэнергией около 350 000 домов в течение года.



Месячный билет стоимостью 9 евро, позволявший ездить по всей стране на региональных поездах, метро, ​​трамваях и автобусах, был введен с начала июня до конца лета. Согласно результатам аналитиков VDV, пассажиры чаще пользовались общественным транспортом, что предотвратило выбросы 1,8 миллиона тонн CO2.



По данным VDV, было продано около 52 миллионов билетов, причем каждый десятый покупатель отказался по крайней мере от одной из своих ежедневных поездок на автомобиле.