



Смертность от инфаркта у 25-44-летних выросла на 30% в первые два года пандемии

Уровень смертности от болезней сердца наконец начал снижаться. По данным федеральных Центров по контролю заболеваний (CDC), в 2019 году они достигли рекордно низкого уровня. Об этом пишет Associated Press.



“Затем разразилась пандемия COVID-19 и свела на нет 10-летний прогресс”, – рассказала доктор Сьюзен Ченг, кардиолог из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Исследования только сейчас начинают давать реальное представление о том, как инфекционный вирус повлиял на здоровье сердца нации.



Смертность от сердечного приступа росла во время каждого всплеска COVID, и исследование Ченг выявило почти 30-процентное увеличение смертности от сердечного приступа среди людей в возрасте от 25 до 44 лет в первые два года пандемии.



“Мы выходим из пандемии еще более больной нацией из-за болезней сердца, связанной с вирусом”, – отметил доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета, добавив, что “последствия скорее всего, отразятся на поколениях”.



По словам Венди Сьюзен Пост, доктора медицинских наук, COVID может вызвать повреждение сердца несколькими способами.



Недостаток кислорода. Вирус вызывает воспаление и образование жидкости в воздушных мешочках легких, что может блокировать попадание кислорода в кровоток. Это заставляет сердце работать интенсивнее, что может быть опасно для людей с уже существующими проблемами с сердцем.



Миокардит. Коронавирус может напрямую заразить и повредить сердечную мышцу и вызвать воспаление. Вирус также может вызывать воспаление кровеносных сосудов, что ограничивает приток крови к сердцу и другим местам.



Стрессовая кардиомиопатия. Вирусные инфекции могут вызывать стресс у организма и выброс катехоламинов, которые “оглушают” сердце. Это влияет на способность сердца эффективно перекачивать кровь.



Цитокиновый шторм. Организм человека высвобождает белки, называемые цитокинами, для борьбы с вирусами. У некоторых людей выделяется так много цитокинов, что они подавляют организм, вызывая воспаление, разрушая здоровые ткани и повреждая такие органы, как почки, печень и сердце.



“Сердечный приступ может быть вызван повышенной нагрузкой на сердце, такой как учащенное сердцебиение, низкий уровень кислорода в крови или анемия”, – пояснила доктор Пост, “Потому что сердечная мышца не получает достаточного количества кислорода, доставленного в кровь, чтобы сделать эту дополнительную работу”.