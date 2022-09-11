



Индустрия покупки очередей на MRI в Израиле



Портал walla опубликовал материал о процветающей “индустрии сокращения очередей на MRI“ в Израиле.



MRI - сканирование внутренних органов с использованием магнитного резонанса. В Израиле - всего 42 машины MRI, один из самых низких показателей количества MRI на миллион населения в мире.



Все это ведет к тому, что тысячи пациентов должны ждать своей очереди более полугода, если заказывают проверку через больничные кассы. Как и в любом другом случае с дефицитом, подобная нехватка привела к расцвету разного рода сомнительных схем.



Одна - обращение в частную клинику, которая организует собственный “тест MRI” за круглую сумму - от 3 до 6 тысяч шекелей. При этом тест, конечно же, делают во все тех же государственных больницах - у частных “клиник” нет своих MRI. Следствием этого является еще большее увеличение срока ожидания в “обычной очереди”.



Другой способ обойти очередь - “MRI туризм” в Турцию. Частные компании организую поездку в Турцию, вылет на утреннем рейсе, такси от аэропорта до клиники, и ночной полет, возвращающийся в Израиль. Стоит такое исследование соответственно - многие тысячи шекелей.