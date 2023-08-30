



Эксперт: эти продукты не дают вам заснуть по ночам

Соленая закуска, такая как чипсы или орешки, могут стать причиной бессонницы.



По данным газеты The Mirror, об этом рассказала эксперт по сну Кэтрин Холл.



"Если вы не можете заснуть, соль может быть корнем проблемы. Продукты с высоким содержанием натрия приводят к задержке жидкости и повышению давления, из-за чего организму трудно расслабиться", - пояснила эксперт.



Чтобы избежать проблем со сном, Холл рекомендует воздержаться от употребления соленых закусок вечером, а перед сном съедать банан.



"Бананы содержат как аминокислоту триптофан, которая способствует выработке мелатонина, так и магний, который является релаксантом. И то, и другое способствует расслаблению и сну, поэтому отложите чипсы в сторону и съешьте банан перед сном", - советует эксперт.