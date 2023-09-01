



Действительно ли курение каннабиса полезнее, чем курение табака – исследование

Рецензируемое исследование, опубликованное в академическом журнале Environmental Health Perspectives, показало, что употребление третьего по распространенности наркотика может иметь тревожные последствия для здоровья.



Используя данные Национального исследования здоровья и питания, исследователи смогли проанализировать данные 7254 человек. Участники были разделены на 4 группы.



По оценкам ученых, у лиц, которые курили каннабис в течение 30 дней до теста, уровень кадмия в крови был на 22% выше. Кадмий является канцерогеном и может вызывать сердечные приступы и ряд других заболеваний. Уровни ртути в крови также были выше среди тех, кто употреблял исключительно каннабис.



“Эти металлы, скорее всего, останутся в организме в течение многих лет, еще долго после прекращения воздействия”, – говорит автор исследования Тиффани Санчес, доцент кафедры гигиены окружающей среды в Колумбийской школе общественного здравоохранения Мейлмана.



Санчес объяснила, что ”степень всасывания при вдыхании каннабиса составляет 100%”.

