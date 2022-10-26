



Белый рис опасен также, как сладости



Согласно новому исследованию, чрезмерное потребление рафинированных круп влечет за собой риск преждевременной ишемической болезни сердца (PCAD). А употребление в пищу цельнозерновых продуктов, напротив, снижает вероятность поликистозной ишемической болезни сердца.

Новое исследование, проведенное учеными из Американского колледжа кардиологов (ACC) проанализировало связь между потреблением рафинированных и цельных зерен и риском PCAD.



В рамках исследования проанализировали 2099 человек с PCAD. Эти люди прошли коронарную ангиографию. Участников попросили заполнить анкету по частоте приема пищи, чтобы исследователи могли оценить их пищевое поведение и связь между потреблением цельнозерновых и рафинированных продуктов, а также риск развития PCAD у тех, у кого ранее не были диагностированы заболевания сердца.



Заболевания сердечно-сосудистой системы часто протекают бессимптомно на ранних стадиях, но могут привести к стенокардии, сердечному приступу со стенозом и разрыву аорты. Курение, высокий уровень холестерина, гипертония и диабет являются факторами риска для PCAD. В статье, опубликованной в New York Post, говорится, что употреблять белый рис так же вредно, как есть сладости. Дело в том, что рафинированное зерно в процессе обработки теряет важные питательные вещества.



Согласно отчету, опубликованному в Журнале Американского колледжа кардиологов в 2019 году, следует придерживаться диеты, включающей фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты и рыбу, поскольку эти продукты снижают факторы риска сердечных заболеваний.









