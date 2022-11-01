Мужчина отпраздновал 100 лет, проголосовав за Шакед
На выборах в Кнессет 25 созыва мужчина отпраздновал свой 100-летний юбилей, проголосовав за Айелет Шакед.
Об этом депутат рассказала в Twitter.
Шакед взволновал тот факт, что за нее отдал свой голос долгожитель.
Она пожелала пенсионеру счастливого дня рождения и долгих лет жизни.
מסוג הדברים שמרגשים אותי!— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) November 1, 2022
יהושע לוי מבת עין חוגג היום יום הולדת 100 והגיע להצביע לבית היהודי.
עד 120 יהושע היקר🥳 pic.twitter.com/wQGgrof8IZ