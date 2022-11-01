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Мужчина отпраздновал 100 лет, проголосовав за Шакед
01.11.2022 18:48 Алина Груднева

Мужчина отпраздновал 100 лет, проголосовав за Шакед

На выборах в Кнессет 25 созыва мужчина отпраздновал свой 100-летний юбилей, проголосовав за Айелет Шакед.

 
Об этом депутат рассказала в Twitter.
 
Шакед взволновал тот факт, что за нее отдал свой голос долгожитель. 
 
Она пожелала пенсионеру счастливого дня рождения и долгих лет жизни.

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