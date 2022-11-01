



Мужчина отпраздновал 100 лет, проголосовав за Шакед

На выборах в Кнессет 25 созыва мужчина отпраздновал свой 100-летний юбилей, проголосовав за Айелет Шакед.

Об этом депутат рассказала в Twitter.

Шакед взволновал тот факт, что за нее отдал свой голос долгожитель.

Она пожелала пенсионеру счастливого дня рождения и долгих лет жизни.