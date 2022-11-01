



ЦАХАЛ и полиция обеспечат высокий уровень безопасность в день выборов

Сегодня утром, во вторник, система безопасности находится в состоянии повышенной готовности, особенно в связи с обеспечением безопасности в день выборов в Кнессет.



Хотя у силовиков нет адресных предупреждений о нападениях, есть информация о нескольких группировках террористов, входивших в организацию "Логово львов", и поэтому есть опасения, что они попытаются помешать проведению выборов.



ЦАХАЛ усилит свое присутствие в горячих точках, в том числе в городе Хеврон.



Сегодня в полночь было введено общее закрытие районов Иудеи и Самарии, а также были закрыты контрольно-пропускные пункты в Газе. Комендантский час будет снят в 23:59 при условии положительной оценки ситуации, во время которой проход будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и исключительных случаях и при условии одобрения координатора правительственных операций на территориях.



В то же время полиция также увеличила свои силы по всей стране. В день выборов около 18 000 сотрудников полиции, пограничников и добровольцев будут действовать в рамках специальной подготовки полиции.



Тысячи полицейских будут размещены в различных избирательных участках, на которые размещены более 13 000 урн для голосования, для поддержания общественного порядка.



Полиция заявила, что особое внимание будет уделяться нарушениям избирательного законодательства и что будут приняты строгие меры против любых попыток совершения подобных правонарушений.



Также полиция по всему Израилю готовится к сотням тысяч путешественников, которые, как ожидается, посетят места отдыха, парки, пляжи для купания и дороги, в связи с тем, что день выборов объявлен выходным днем.

