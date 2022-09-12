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В Нидерландах открыли терминал для СПГ
12.09.2022 23:14 Юлия Фрилис

В Нидерландах открыли терминал для СПГ

У побережья Нидерландов, в районе города Эмсхавена, открыли терминал для сжиженного природного газа (LNG).

Терминал является двумя сообщающимися между собой судами, его общий годовой объем – 8 млрд кубометров газа. Его будут использовать три компании – нидерландская Shell, французская Engie и чешская ČEZ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал открытие голландского терминала LNG историческим моментом для страны. "Это ставит нас на долгий путь к энергетической независимости от России", - сказал он. И добавил, что голубое топливо будет поступать в Чехию через Германию.

Сам терминал Петр Фиала назвал примером успешного европейского сотрудничества.

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