



В Нидерландах открыли терминал для СПГ

У побережья Нидерландов, в районе города Эмсхавена, открыли терминал для сжиженного природного газа (LNG).



Терминал является двумя сообщающимися между собой судами, его общий годовой объем – 8 млрд кубометров газа. Его будут использовать три компании – нидерландская Shell, французская Engie и чешская ČEZ.



Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал открытие голландского терминала LNG историческим моментом для страны. "Это ставит нас на долгий путь к энергетической независимости от России", - сказал он. И добавил, что голубое топливо будет поступать в Чехию через Германию.



Сам терминал Петр Фиала назвал примером успешного европейского сотрудничества.