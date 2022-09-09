



Норвегия готова обсуждать ограничение цены на газ

Норвегия готова обсуждать ограничение цены на газ и долгосрочные соглашения на поставку голубого топлива...



Страна открыта для обсуждения потенциальных долгосрочных газовых соглашений и ограничения цен с европейскими партнерами, чтобы помочь смягчить энергетический кризис, заметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.



"Я прекрасно понимаю, что в Европе сейчас идут дебаты о том, как работают энергетические рынки, как они могут обеспечить более доступные цены для граждан, семей, промышленности, как справиться с этим дефицитом газа после агрессии путина. Норвегия не закрывает двери для такой дискуссии", – подчеркнул он.



В то же время глава норвежского правительства предупредил, что ЕС и правительства государств-членов должны быть осторожны, чтобы не принимать меры, которые в конечном итоге поставили бы под угрозу поставки энергии, поскольку Европа готовится к тяжелой зиме.



Кроме того, в Норвегии заявили об открытости для "обсуждения различных договоренностей по поставкам газа, в том числе и долгосрочных контрактов".