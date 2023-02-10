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Индия впервые обнаружила месторождение лития в стране
10.02.2023 13:18 Наталья Богинская

Индия впервые обнаружила месторождение лития в стране

Геологическая служба Индии GSI сообщила в четверг, что впервые обнаружила месторождения лития в стране.

В последнее время Индия стремилась увеличить поставки основных полезных ископаемых, включая литий, которые будут иметь решающее значение для реализации ее планов по производству электромобилей.

“Предполагаемые ресурсы лития в размере 5,9 миллионов тонн были установлены в районе Реази на северной союзной территории Джамму и Кашмир”, – говорится в заявлении GSI.

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