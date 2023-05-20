



Глава Еврокомиссии рассказала, что будет в 11 пакете санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 11-й пакет европейских санкций против России.



Она пояснила, что в него войдут более 90 предприятий из разных стран, включая Китай.



Как пояснила фон дер Ляйен, в ЕС собрали доказательства того, что компании, против которых будут введены санкций, поставляют России подсанкционные продукты. Относительно предприятий из Китая глава Еврокомиссии уточнила, что в списке их будет восемь.



"Мы серьезно настроены бороться с обходом санкций. Поэтому в 11-й пакет входят меры в отношении 90 с лишним компаний по всему миру, которые, как свидетельствуют веские доказательства, нарушали санкции, а именно поставляли находящиеся под запретом товары из ЕС в Россию через третьи страны", — подчеркнула она.

