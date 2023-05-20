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Глава Еврокомиссии рассказала, что будет в 11 пакете санкций против РФ
20.05.2023 19:11 Алина Груднева

Глава Еврокомиссии рассказала, что будет в 11 пакете санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 11-й пакет европейских санкций против России.

Она пояснила, что в него войдут более 90 предприятий из разных стран, включая Китай.

Как пояснила фон дер Ляйен, в ЕС собрали доказательства того, что компании, против которых будут введены санкций, поставляют России подсанкционные продукты. Относительно предприятий из Китая глава Еврокомиссии уточнила, что в списке их будет восемь.

"Мы серьезно настроены бороться с обходом санкций. Поэтому в 11-й пакет входят меры в отношении 90 с лишним компаний по всему миру, которые, как свидетельствуют веские доказательства, нарушали санкции, а именно поставляли находящиеся под запретом товары из ЕС в Россию через третьи страны", — подчеркнула она.
 

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