



Bank of Georgia экстренно закрывает счета россиян

Россиянам без объяснения причин закрывают счета в грузинском банке Bank of Georgia. Пользователи называют явление массовым.



Судя по рассказам пяти собеседников, они все получили однотипные сообщения от службы поддержки банка: "Мы сообщаем вам, что согласно решению банка и внутренним правилам [банка] ваш счет будет закрыт в течение двух [в некоторых случаях – пяти] рабочих дней". При этом подчеркивается: все известные случаи связаны с блокировкой счетов физлиц.



"Те, у кого было открыто два счета – на физлицо и ИП (индивидуальный предприниматель) – получили уведомление только о грядущей блокировке их личного счета", – подчеркнули причастные лица.



Российские клиенты получают от банка уведомление о том, что их счета будут закрыты. В качестве причины называется “внутренняя политика банка” и “определенные решения”. Россиянам дают только 5 дней, чтобы обнулить счет после уведомления.



Под блок попадают не только новые клиенты банка, но и финансовые счета, которые были открыты гражданами РФ четыре года назад.



По информации СМИ, под блокировки попадают и граждане Беларуси.



Грузинский Bank of Georgia начал закрывать счета гражданам России. Согласно сообщениям самих россиян, никаких общих причин этого нет, а время открытия счетов варьируется от 1 месяца до нескольких лет.

