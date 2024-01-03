



"Земная кора треснет". Предупреждение профессора геофизики о мощном землетрясени





Профессор геофизики из Турции Огун Ахмет Эркан заявил, что не может точно назвать место, где ожидается мощное землетрясение, но отметил, что к весне оно может произойти в регионе Анатолия в Турции.



Он пояснил, что напряжение в этом районе растет, и если оно достигнет своего максимального уровня, то может вызвать сильный толчок, который приведет к разрыву земной коры, сообщает "Аль-Арабия".



Профессор Аркан отметил, что землетрясение может произойти в любой момент, даже если до этого в этом районе не было сильных толчков. Он призвал турецкие власти принять меры предосторожности, чтобы уменьшить ожидаемый ущерб.



Его слова процитировал телеканал Haber Global TV: "Я верю, что так или иначе мы станем свидетелями землетрясения до весны. Но сейчас я не знаю, где именно оно произойдет. К сожалению, складывающаяся картина показывает такую возможность, и напряжение, похоже, растет, особенно в Анатолии".

