



Запуски ракет "Калибр" с моря

Запуски ракет "Калибр" с моря, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



Российские террористы не останавливаются. Атакуют все регионы Украины. Угроза новых ударов продолжается, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Около 10 часов в Бердянске раздался громкий взрыв, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.



Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. Об этом сообщил глава Днепроблсовета Николай Лукашук.







Очевидцы, живущие в пригороде Киева( с разных сторон) сообщают практически одинаковую информацию: ракеты в сторону Киева летят "пачками", небо - черное от работы ПВО.