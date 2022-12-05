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Загадочная гибель тысяч тюленей на побережье Каспийского моря
05.12.2022 01:22 Алина Груднева

Загадочная гибель тысяч тюленей на побережье Каспийского моря

В воскресенье, 4 декабря, возросло количество тушек мертвых тюленей, которых выбросило на берег Каспийского моря в Дагестане.

 
Уже насчитали порядка 2500 тушек. 
 
Больше всех в районе Юзбаша и между устьями рек Сулак и Шуринка.
 
Считаются, что они погибли из-за природных факторов - сильного шторма и выброса подводного газа.
 
По словам гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, особи погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти не выявлено. Расследование продолжается.

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