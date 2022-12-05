Загадочная гибель тысяч тюленей на побережье Каспийского моря
В воскресенье, 4 декабря, возросло количество тушек мертвых тюленей, которых выбросило на берег Каспийского моря в Дагестане.
Уже насчитали порядка 2500 тушек.
Больше всех в районе Юзбаша и между устьями рек Сулак и Шуринка.
Считаются, что они погибли из-за природных факторов - сильного шторма и выброса подводного газа.
По словам гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, особи погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти не выявлено. Расследование продолжается.