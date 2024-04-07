



ВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за российского самолета

Воздушные силы Германии подняли в воздух истребители Eurofighter для перехвата российского Ил-26 над Балтийским морем.



В ФРГ сообщили, что истребители были подняты по тревоге из-за того, что самолет летел без траспондера.



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"Наши истребители Eurofighter из VAPB вылетели сегодня из Лиэлварде, чтобы перехватить российский Ил-20 над Балтийским морем, двигавшимся без транспондера", – сообщили в ВВС Германии.



Другие подробности инцидента не раскрываются. В МО РФ ситуацию пока что не прокомментировали.