



В Уганде задержали 20 человек, которые совершили нападение на школу

Полиция Республики Уганды задержала 20 человек, которых подозревают в ужасном нападении на школу, которое было совершено в пятницу, 16 июня. Тогда были убиты более 40 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает France 24.



Полиция Уганды сообщила, что было арестовано 20 человек по подозрению в сотрудничестве с печально известной ополченской группой, которую обвиняют в ужасном нападении на школу на прошлой неделе, вблизи границы с Демократической Республикой Конго.



Задержанных подозревают в сотрудничестве с ADF (Объединенные демократические силы), базирующиеся в Конго.



В полиции заявили, что среди арестованных есть завуч и директор школы, которая подверглась нападению.



В настоящее время известно о 42 погибших, среди них 37 студентов. Самой старшей среди жертв была 95-летняя женщина, а самой молодой – 12-летняя девочка. Еще шесть человек получили ранения и остаются в больнице.



В полиции сообщают, что есть противоречивые сообщения о количестве похищенных, это может быть от 5 до 7 человек.



Семьи пострадавших все еще ищут информацию о своих близких, которые считаются пропавшими без вести и ожидают тесты ДНК жертв, которые сгорели.



Власти заявляют, что 15 человек, включая 5 девушек, все еще считаются пропавшими без вести.

