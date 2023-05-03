



В Руанде из-за наводнения более 100 погибших

В Руанде из-за наводнения, вызванного проливными дождями, погибли по меньшей мере 127 человека.



Непогода вызвала, в том числе, оползни.



"Многие дома просто обрушились на жильцов. Трудно организовать спасательные отряды, потому что многие дороги стали совершенно непроходимыми", - сообщил губернатор западной провинции.



По прогнозу экстренных служб, число жертв в ближайшие дни возрастет, когда спасатели смогут добраться до всех пострадавших районов и выявить тела. Президент Руанды Поль Кагаме выразил соболезнования семьям погибших.



"Мы начали эвакуацию граждан из районов, особенно сильно пострадавших от наводнения. Основная цель правительства – добраться до каждого пострадавшего дома и убедиться, что мы в состоянии спасти тех, кого возможно", - отметил он.



