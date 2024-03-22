



В Красном море уничтожены дрон и ракеты хуситов

Международная коалиция в Красном море, возглавляемая США, уничтожила один беспилотный надводный аппарат йеменских хуситов.



По данным Центрального командования США, дрон был выпущен с территории Йемена.



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"Кроме того, силы коалиции успешно атаковали и уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные хуситами из контролируемых ими районов Йемена в сторону Красного моря. О пострадавших или повреждениях кораблей США или коалиции не сообщалось", - сказано в заявлении CENTCOM.



По словам американских военных, установлено, что это оружие представляет собой непосредственную угрозу кораблям в Красном море.



"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для коалиционных и торговых судов", - отметили в США.