



В Кении обрушился дом: есть погибшие и раненые

Три человека погибли и десятки получили ранения в результате обрушения шестиэтажного дома в Киамбу, центральная Кения.



Как сообщает ВВС, спасательная операция продолжается. Спасателям удалось достать из-под завалов ребенка.



Также были из-под завалов достали еще нескольких людей, но, по словам губернатора округа Киамбу Кимани Ваматанги, "есть опасения, что некоторые из них скончались от полученных травм".



Сколько еще людей находятся под обломками рухнувшего дома, неизвестно.