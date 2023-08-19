



В Канаде одновременно бушует тысяча лесных пожаров

В Северно-Западной части Канады вспыхнуло боле 200 лесных пожаров. Власти выдали распоряжение об эвакуации жителей Йеллоунайфа и прочих населенных пунктов региона. Об этом сообщило CNN 18 августа.



Отмечается, что пожарные борются с 236 активными лесными пожарами на Северо-Западе Канады. В то же время по всей стране было зафиксировано более 1000 возгораний, что стало самым сильным сезоном пожаров за всю историю наблюдений.



Как отмечают журналисты, масштабные пожары существенно загрязняют воздух. СМИ также обнародовали видео, на котором небо в Канаде кажется красным из-за смога.



"Мы все устали от слова "беспрецедентный", но нет другого способа описать эту ситуацию в Северо-Западных территориях", — заявила премьер-министр Кэролайн Кокрейн.



В рамках эвакуации из Йеллоунайфа экстренными рейсами было вывезено более 1000 человек. По словам журналистов, некоторые люди, рассчитывавшие покинуть город в четверг, провели часы в очереди, прежде чем им сказали повторить попытку в пятницу.