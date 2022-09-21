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21.09.2022 17:21 Александр Юзовский

В Галилее более 20 школьников попали в больницу

В Галилее, в одной из местных школ, 21 ученик попал в больницу после "шалости" одного из учащихся.

Известно, что 21 сентября один из учеников распылил в здании школы перцовый газ из баллончика. К образовательному учреждению прибыли медики, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим детям, а затем госпитализировали их.

В результате опасной шалости пострадали дети в возрасте 11 лет, но у них нет серьезных травм. Парамедики заявили, что обследуют школьников и выпишут.

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