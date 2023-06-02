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моссад крушение в Маджоре
02.06.2023 20:14 Алина Груднева

Утонувший сотрудник Моссада отвечал за связи с иностранными организациями

Бывший сотрудник Моссада, погибший в результате  туристического судна на озере Маджоре в Италии, отвечал за связи с иностранными организациями.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного сотрудника Моссада, который предоставил комментарий на условиях анонимности, погибший принадлежал к подразделению, занимавшемуся тайными контактами с иностранными спецслужбами.

Ранее стало известно, что этот мужчина был на лодке не на дне рождения или в отпуске, а присутствовал на встрече, связанной с его работой.

 

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