



Утонувший сотрудник Моссада отвечал за связи с иностранными организациями

Бывший сотрудник Моссада, погибший в результате туристического судна на озере Маджоре в Италии, отвечал за связи с иностранными организациями.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



По словам высокопоставленного сотрудника Моссада, который предоставил комментарий на условиях анонимности, погибший принадлежал к подразделению, занимавшемуся тайными контактами с иностранными спецслужбами.



Ранее стало известно, что этот мужчина был на лодке не на дне рождения или в отпуске, а присутствовал на встрече, связанной с его работой.



