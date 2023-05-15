



Tesla отзывает почти все проданные в Китае автомобили из-за проблем с тормозами

Компания Tesla отзывает практически все автомобили, проданные в Китае, из-за дефекта торможения и ускорения, который может повысить риск столкновения и угрожает безопасности, пишет Bloomberg.



Автопроизводитель установит программное обновление на более чем 1,1 млн автомобилей, произведенных в Шанхае с января 2019 года по апрель этого года, а также на некоторые модели, импортированные в Китай.



Дефект связан с системой рекуперативного торможения Tesla.



Исправление программного обеспечения позволит водителям настраивать интенсивность рекуперативного торможения и изменять заводское состояние системы по умолчанию. Автомобили компании также начнут уведомлять водителей, если они длительное время нажимают на педаль газа.



Tesla продала около 1,13 млн автомобилей в Китае с 2014 года по март, согласно данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований.



Китай является очень важным рынком для Tesla как в качестве источника производства и продаж. Доход от продаж в этой стране в прошлом году превысил $18 млрд, что более чем в шесть раз превышает доходы компании в 2019 году.



Автопроизводитель из Остина, штат Техас, имеет завод по производству электромобилей на окраине Шанхая, который в прошлом году выпустил почти 711 000 автомобилей, что составляет более половины его мирового производства.