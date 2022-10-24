



Суицид в больнице "Сорока": врача обвиняли в домогательствах к матерям пациентов

60-летний врач покончил с жизнью на территории больницы "Сорока" в Беэр-Шеве. За годы работы он вылечил и помог тысячам детей. Дело расследуется полицией.



По информации корреспондента газеты "Исраэль хайом" Мейталь Ясур врач сексуально домогался матерей своих пациентов.



Незадолго до самоубийства врач был вызван на дисциплинарное расследование в связи с поступившей на него жалобой, которая должна была быть рассмотрена в эти дни.