



Стрельба во Флориде: двое убитых, семь раненых

Два человека, включая стрелка, погибли и еще семь получили ранения в результате стрельбы в баре в округе Майами-Дейд, штат Флорида, в субботу.



Стрельба произошла в баре Martini Bar в торговом центре CityPlace Doral около 3:30 утра. Среди раненых - офицер полиции, который был вызван на место происшествия после драки в коммерческом заведении в Дорал-Сити, которая переросла в стрельбу, когда стрелок открыл огонь. По словам властей, охранник, попытавшийся вмешаться, был застрелен на месте.



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После этого полицейские вступили в перестрелку с подозреваемым, и в итоге он был убит. Раненый полицейский, получивший ранение в ногу, был срочно доставлен в больницу.



По данным полиции, под перекрестный огонь попали шесть прохожих - четверо мужчин и две женщины.



Двое из пострадавших получили критические ранения и были доставлены в травматологию Джексона и региональную травматологию HCA Kendall, остальные четверо находятся в стабильном состоянии.



Личность стрелка выясняется властями.

