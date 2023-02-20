



Спустя 16 лет девушка доказывает, что она пропавший ребенок Мэдлин Макканн

Джулия Венделл из Польши запустила аккаунт в Instagram под названием @iammadeleinemcann. Аккаунт стал вирусным после серий фотографий, что доказывают ее сходство с пропавшей 16 лет назад британской девочкой. Страница собрала уже почти 500 тысяч подписчиков, которые заинтересованы последним поворотом в одном из самых печально известных нераскрытых дел в мире.



В этом аккаунте 21-летняя девушка рассказала, что она начала задаваться вопросом, была ли она Мэдлин несколько месяцев назад, услышав нечто от своей бабушки.



Мэдлин Макканн из Лестершира в Соединенном Королевстве пропала из своей кровати в квартире для отдыха в португальском курортном городке Прайя-да-Луш вечером 3 мая 2007 года. Ей было три года, то есть, если бы она была жива сегодня, ей было бы 19. Однако немецкие следователи считают, что Мэдлин убил сексуальный маньяк Кристиан Брюкнер. Несмотря на долгие поиски и многочисленные полицейские расследования, тело Мэдлин так и не было найдено.



Джулия — последний человек в череде необоснованных заявлений от людей, утверждающих, что они могут быть Мэдлин, но ее сходство привлекло огромное внимание в Интернете.



В одном видео Джулия показала на своем теле отметины, похожие на те, что были у Мэдлин, услужливо добавив красные круги, чтобы проиллюстрировать свою правоту.



Еще одно изображение, которое она считает доказательством, показывает ее схожую структуру лица.



Возможно, самое сильное изображение — снимок, на котором Джулия имеет такой же дефект глаза, как и у пропавшей без вести Мэдлин.



Джулия сказала подписчикам, что не ищет славы и искренне верит, что она - Мэдлин, даже попросив у родителей доказательства ее рождения и связавшись с полицией.



”Полицейские следователи из Великобритании и Польши пытаются меня игнорировать. Я расскажу свою историю в постах здесь. Помогите мне. Я попросила фотографии, когда моя мама была беременна мной, другие медицинские записи и любые фотографии из моего детства, но она никогда их не показывает, она просто всегда говорит мне, что я сумасшедшая. Мой школьный учитель, когда я была очень маленькой, сказал, что меня не было с самого начала, но мои родители настаивают на том, что я была. После всей этой путаницы я начала проводить собственное исследование и обнаружила, что случилось с Мэдлин Макканн, и начала собирать воедино сходства, которые у нас были. Было так сложно заставить людей слушать меня”, — написала она в Instagram.



Сообщается, что в результате растущего интереса к Джулии, она привлекла внимание родителей Мэдлин, Кейт и Джерри Макканнов. Девушка хочет сделать тест ДНК, чтобы сравнить его с их ДНК.