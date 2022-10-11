



Россияне похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС

В понедельник, 10 октября, россияне похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно применяя пытки и запугивание. Об этом сообщает "Энергоатом".



"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом". Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от жестоких издевательств", - говорится в сообщении.



"Энергоатом" обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу "с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей".



Напомним, президент ГП "НАЭК Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС. Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, которого ранее похитили россияне, больше не будет работать на ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ.



Россияне похитили Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.