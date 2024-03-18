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Проукраинские добровольцы взяли под свой контроль поселок в РФ
18.03.2024 06:43 Алина Груднева

Проукраинские добровольцы взяли под свой контроль поселок в РФ

Российские проукраинские добровольцы взяли под свой контроль поселок Горьковский в Белгородской области.

Об этом сообщают Легион "Свобода России" и РДК.

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"Поселок Горьковский, Белгородской области — под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - сообщили добровольцы.

Они подшутили над кремлевской пропагандой, отметив, что "По приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков", построили село в Чернобыле, которое похоже на поселок Горьковский Белгородской области.
 

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