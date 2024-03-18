



Проукраинские добровольцы взяли под свой контроль поселок в РФ

Российские проукраинские добровольцы взяли под свой контроль поселок Горьковский в Белгородской области.



Об этом сообщают Легион "Свобода России" и РДК.



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"Поселок Горьковский, Белгородской области — под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - сообщили добровольцы.



Они подшутили над кремлевской пропагандой, отметив, что "По приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков", построили село в Чернобыле, которое похоже на поселок Горьковский Белгородской области.

