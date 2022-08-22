Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен пострадал во время горного похода.
Инцидент произошел в воскресенье. Австрийский президент поскользнулся и получил легкое сотрясение мозга, а также ссадины.
Как сообщается на странице Ван дер Беллена в Twitter, сотрудники спецподразделения Cobra эвакуировали его в больницу, где он проведет эту ночь.
В связи с инцидентом президент Австрии отменил свои встречи на Forum Alpbach в понедельник и вторник.
(2/2) Der Bundespräsident zog sich Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu und wird routinemäßig auf Anraten der behandelnden Ärzte die heutige Nacht im Krankenhaus verbringen. Seine Termine im Rahmen des Forum Alpbach am Montag und Dienstag wird er absagen.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) August 21, 2022