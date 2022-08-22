



Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен пострадал во время горного похода.



Инцидент произошел в воскресенье. Австрийский президент поскользнулся и получил легкое сотрясение мозга, а также ссадины.



Как сообщается на странице Ван дер Беллена в Twitter, сотрудники спецподразделения Cobra эвакуировали его в больницу, где он проведет эту ночь.



В связи с инцидентом президент Австрии отменил свои встречи на Forum Alpbach в понедельник и вторник.



