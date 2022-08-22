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Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода
22.08.2022 05:51 Ольга Белозерова

Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен пострадал во время горного похода.

Инцидент произошел в воскресенье. Австрийский президент поскользнулся и получил легкое сотрясение мозга, а также ссадины.

Как сообщается на странице Ван дер Беллена в Twitter, сотрудники спецподразделения Cobra эвакуировали его в больницу, где он проведет эту ночь.

В связи с инцидентом президент Австрии отменил свои встречи на Forum Alpbach в понедельник и вторник.

 

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