Посольства Турции и Румынии в Киеве - тоже "цель РФ"? (фото)
От массированного ракетного удара по Киеву пострадало посольство Турции в Украине.
Одна из вражеских ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии, о чем сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.
"Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности несмотря на то, что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания", – говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Румынии также решительно осудил ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, напомнив, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и привело к человеческим жертвам.Ранее мы сообщали о том, что пострадал и визовый отдел консульства Германии.
Это точно те "достигнутые цели", о которых заявили в Минобороны РФ?
Ведь Минобороны РФ в своей сегодняшней сводке заявили: "Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".