



Посольства Турции и Румынии в Киеве - тоже "цель РФ"? (фото)

От массированного ракетного удара по Киеву пострадало посольство Турции в Украине.



Одна из вражеских ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии, о чем сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности несмотря на то, что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Румынии также решительно осудил ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, напомнив, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и привело к человеческим жертвам.