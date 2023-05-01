



Посол ООН в Судане: воюющие стороны согласились на переговоры

Воюющие стороны в Судане согласились направить своих представителей для переговоров, возможно, в Саудовскую Аравию, сообщил агентству Associated Press высокопоставленный представитель Организации Объединенных Наций в стране, даже несмотря на то, что стороны продолжают боевые действия в столице, нарушая еще одно трехдневное продление прекращения огня.



По словам Фолькера Пертеса, первоначально переговоры будут сосредоточены на установлении "стабильного и надежного" режима прекращения огня под наблюдением "национальных и международных" наблюдателей. Череда временных перемирий на прошлой неделе привела к деэскалации боевых действий только в некоторых районах, в то время как в других ожесточенные бои продолжают выгонять мирных жителей из их домов и подталкивают страну к гуманитарному кризису.



Пертес сообщил, что логистика для переговоров все еще прорабатывается. Пока что только военные заявили о своей готовности присоединиться к переговорам, а их противник, военизированные Силы оперативной поддержки, не сделал публичного заявления. Любые переговоры станут первым крупным признаком прогресса после того, как 15 апреля вспыхнули боевые действия между армией во главе с генералом Абдель Фаттахом Бурханом и СРБ во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Дагало. По данным министерства здравоохранения Судана, с тех пор было убито около 530 человек, включая мирных жителей, еще 4500 человек получили ранения.

