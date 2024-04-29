



После нападения акулы британский турист в сознании и способен общаться

По словам его жены, британский турист, серьезно раненый в результате нападения акулы у Карибского острова, "осведомлен о том, что происходит, и может общаться" в отделении интенсивной терапии.



64-летний Питер Смит из Беркхамстеда, Хартфордшир, был атакован в 10 метрах от берега возле отеля Starfish в Курляндском заливе на северном побережье Тобаго в пятницу утром.



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Он получил повреждения левой руки и ноги, колотые ранения живота и травмы правой руки, полная степень которых до сих пор оценивается после нападения акулы-быка.



В воскресенье он находился в "стабильном" состоянии в больнице общего профиля Скарборо на Тобаго после операции.



Его жена Джо заявила через BBC: "По состоянию на 9 утра по местному времени сегодня Питер осознает, что происходит, и может немного общаться, хотя он все еще находится действием препаратов".



Она поблагодарила "двух друзей", которые остались в воде во время нападения, чтобы противостоять акуле, длина которой оценивается в 2-3 метра.



Пара отдыхала на острове с друзьями и в тот же день должна была улететь домой.



Министерство иностранных дел заявило, что поддерживает семью.



Несколько пляжей и прибрежных зон были закрыты, а награда в размере 10 000 долларов США, ранее предложенная любому, кто сможет поймать акулу, позже была отменена.



По данным базирующегося во Флориде Международного архива по нападениям акул, в прошлом году во всем мире произошло 69 нападений акул, в том числе 14 со смертельным исходом.

