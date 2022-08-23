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Похищена одна из самых знаменитых фотографий Черчилля
23.08.2022 10:23 Ольга Белозерова

Похищена одна из самых знаменитых фотографий Черчилля

Одна из самых знаменитых фотографий Уинстона Черчилля была, похоже, украдена из отеля в Оттаве, и заменена копией.

Об этом сообщает CTV News.

Фотография Черчилля, сделанная канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года, находилась в отеле Chateau Laurier. Фото, получившее название "Рычащий лев", было сделано после выступления Черчилля в парламенте Канады, где он говорил о Второй мировой войне.

На выходных сотрудники отеля заметили, что фотография не висела должным образом. Затем они обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам на фотографиях Карша, висящих в отеле. 

"После дальнейшего расследования и подтверждения от поместья Юсуфа Карша было обнаружено, что фотография Уинстона Черчилля была заменена копией", - говорится в заявлении отеля. Остальные фотографии были сняты в качестве меры предосторожности. 

Полиция Оттавы получила сообщение о краже фотографии и начала расследование. 

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