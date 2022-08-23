



Похищена одна из самых знаменитых фотографий Черчилля

Одна из самых знаменитых фотографий Уинстона Черчилля была, похоже, украдена из отеля в Оттаве, и заменена копией.



Об этом сообщает CTV News.



Фотография Черчилля, сделанная канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года, находилась в отеле Chateau Laurier. Фото, получившее название "Рычащий лев", было сделано после выступления Черчилля в парламенте Канады, где он говорил о Второй мировой войне.



На выходных сотрудники отеля заметили, что фотография не висела должным образом. Затем они обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам на фотографиях Карша, висящих в отеле.



"После дальнейшего расследования и подтверждения от поместья Юсуфа Карша было обнаружено, что фотография Уинстона Черчилля была заменена копией", - говорится в заявлении отеля. Остальные фотографии были сняты в качестве меры предосторожности.



Полиция Оттавы получила сообщение о краже фотографии и начала расследование.