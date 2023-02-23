



На корабле "Союз МС-22" после утечки "катастрофически" повысилась температура

Температура на борту российского космического корабля "Союз МС-22" после утечки из системы терморегулирования могла достигать 70 градусов по Цельсию.



По данным "РБК", такое мнение выразил руководитель полета российского сегмента МКС, генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев.



"Повышение температуры, когда мы посчитали, оказалось катастрофическим. Очень быстро мы подходили к температурам 60-70 градусов", — сообщил он.



По словам Соловьева, не говоря уже об экипаже, ни приборы, ни вычислительные машины были не приспособлены к таким высоким температурам, поскольку микросхемы начинают "вылетать" уже при 40-50 градусах.

