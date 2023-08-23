



Лесной пожар в Турции: эвакуированы девять сел и закрыт пролив Дарданеллы

Пожар, вспыхнувший в лесной зоне близ села Каядере в провинции Чанаккале, распространился на близлежащие территории, в связи с чем эвакуировали жителей девяти населенных пунктов. Пролив Дарданеллы закрыли для движения кораблей.



Об этом сообщает NTV .



Огнем охвачено 1500 га территорий, из которых 800 га – лесная зона.



Движение проливом Дарданеллы было ограничено в ночные часы и закрыто для движения утром.



“Пролив закрыли для прохода в одном направлении, чтобы наши вертолеты могли производить забор воды в ночное время. Однако в связи с тем, что авиация снова приступит к борьбе с огнем с первых часов утра, пролив будет закрыт для движения в обоих направлениях”, - заявили в правительстве.



Для укрощения огня задействовано 8 самолетов, 26 вертолетов, 240 пожарных машин, 71 водовоз и 173 единицы строительной техники.



