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Лесной пожар в Турции: эвакуированы девять сел и закрыт пролив Дарданеллы
23.08.2023 15:54 Ирина Демьянова

Лесной пожар в Турции: эвакуированы девять сел и закрыт пролив Дарданеллы

Пожар, вспыхнувший в лесной зоне близ села Каядере в провинции Чанаккале, распространился на близлежащие территории, в связи с чем эвакуировали жителей девяти населенных пунктов. Пролив Дарданеллы закрыли для движения кораблей.

Об этом сообщает NTV .

Огнем охвачено 1500 га территорий, из которых 800 га – лесная зона. 

Движение проливом Дарданеллы было ограничено в ночные часы и закрыто для движения утром. 

“Пролив закрыли для прохода в одном направлении, чтобы наши вертолеты могли производить забор воды в ночное время. Однако в связи с тем, что авиация снова приступит к борьбе с огнем с первых часов утра, пролив будет закрыт для движения в обоих направлениях”, - заявили в правительстве. 

Для укрощения огня задействовано 8 самолетов, 26 вертолетов, 240 пожарных машин, 71 водовоз и 173 единицы строительной техники.

 

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