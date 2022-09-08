Кровавая бойня в Канаде: второй подозреваемый умер
Майлс Сандерсон, один из двух подозреваемых в кровавой бойне в канадской провинции Саскачеван, скончался, сообщила полиция в среду вечером.
Сандерсон был арестован ранее днем после трехдневного розыска, сообщает CBSnews.
"Вскоре после ареста у него начались проблемы со здоровьем", - заявили в полиции.
Подозреваемого доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Причина смерти не была названа.
Неназванный чиновник сообщил Associated Press, что Сандерсон умер от ран, которые нанес сам себе. Собеседник агентства не объяснил, когда и как были нанесены эти раны.
Второй подозреваемый в теракте был найден мертвым в понедельник.
Представитель полиции Ронда Блэкмор заявила, что поскольку оба подозреваемых мертвы, у следствия "может никогда не быть понимания" мотивов преступления.
Напомним, что двое - Майлс и Дэмиен Сандерсон устроили бойню с ножом, убив 10 человек и ранив не меньше 15.