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Кровавая бойня в Канаде: второй подозреваемый умер
08.09.2022 07:11 Ольга Белозерова

Кровавая бойня в Канаде: второй подозреваемый умер

Майлс Сандерсон, один из двух подозреваемых в кровавой бойне в канадской провинции Саскачеван, скончался, сообщила полиция в среду вечером.

Сандерсон был арестован ранее днем после трехдневного розыска, сообщает CBSnews.

"Вскоре после ареста у него начались проблемы со здоровьем", - заявили в полиции.

Подозреваемого доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Причина смерти не была названа. 

Неназванный чиновник сообщил Associated Press, что Сандерсон умер от ран, которые нанес сам себе. Собеседник агентства не объяснил, когда и как были нанесены эти раны. 

Второй подозреваемый в теракте был найден мертвым в понедельник.

Представитель полиции Ронда Блэкмор заявила, что поскольку оба подозреваемых мертвы, у следствия "может никогда не быть понимания" мотивов преступления. 

Напомним, что двое - Майлс и Дэмиен Сандерсон устроили бойню с ножом, убив 10 человек и ранив не меньше 15. 

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