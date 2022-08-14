



Крики «Аллах Акбар» и угроза взрыва в самолете

9 августа, во время рейса компании Jet2 Ларнака – Манчестер произошла попытка теракта. Сразу после взлета с кресла неожиданно вскочила 30-летняя женщина с криками "Аллах Акбар" и заявила, что в ее нижнем белье взрывчатка.



Женщина дважды пыталась прорваться в кабину пилотов и кричала испуганным пассажирам, что ее родители принадлежали к террористической организации "Исламское государство".



Как сообщает газета «Дейли Мейл», бизнесмен Обрайн, летевший в самолете с женой, тремя детьми в возрасте от 8 до 14 лет и еще двумя родственниками, смело бросился на террористку и обезвредил ее.



В интервью газете он сказал, что был удивлен реакцией стюардов, которые не делали никаких попыток справиться с угрозой. Обрайну пригодились навыки, которые он приобрел в молодости, когда работал охранником.



Несостоявшаяся террористка на вопрос Обрайна, почему она кричала «Аллах Акбар» и так себя вела, ответила, что если бы она этого не сделала, то был бы настоящий взрыв и все бы погибли.



После инцидента самолет совершил вынужденную посадку в Париже, где преступницу арестовала полиция.