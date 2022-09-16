



Киргизия: на границе с Таджикистаном - интенсивные бои

Боевые столкновения на границе между Киргизией и Таджикистаном продолжаются, несмотря на то, что сообщалось о достижении договоренности о прекращения огня.



В Киргизии заявили, что на границе происходят "интенсивные бои". Об этом сообщают РИА-Новости.



"Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела", - говорится в заявлении киргизского Госкомитета нацбезопасности.



Кроме этого, в Киргизии заявили, что таджикские военные используют тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию.