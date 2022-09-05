



Казнь пяти палестинцев в Газе: ООН осудила ХАМАС

Организация Объединенных Наций выступила с осуждением событий в Газе, где ХАМАСом были казнены пять палестинцев. В ООН назвали это "грубым нарушением" палестинских прав, сообщает Times of Israel.



"Мы осуждаем казнь пяти заключенных в Газе и призываем де-факто власти Газы ввести мораторий на все казни", - заявила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани.



Также она призвала власти ПА "принять решительные меры для отмены смертной казни на всей ее территории".



Шамдасани заявила, что есть серьезные опасения, что уголовные процессы, в результате которых в Газе выносятся смертные приговоры, не соответствуют международным стандартам справедливого судебного разбирательства.



Напомним, что вчера в Газе были казнены пять человек: двое за "сотрудничество" с Израилем и трое за убийства.