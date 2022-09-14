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Катастрофа на Коморских островах: Yemenia Airways признана виновной
14.09.2022 20:01 Ольга Белозерова

Катастрофа на Коморских островах: Yemenia Airways признана виновной

Французский суд признал авиакомпанию Yemenia Airways виновной в непреднамеренном убийстве в результате авиакатастрофы 2009 года у Коморских островов, в результате которой погибли 152 пассажира на борту.

Единственной выжившей была 12-летняя девочка, сообщает ВВС.

Согласно решению суда, авиакомпания должна выплатить штраф в размере 225 000 долларов США и более 1 миллиона долларов США в качестве возмещения ущерба.

Катастрофа вызвала гнев коморской общины во Франции, поскольку люди жаловались на плохое состояние самолета. Официальные лица из Йемена ранее заявляли, что самолет прошел тщательную проверку и соответствует международным стандартам.
 

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