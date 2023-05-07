



Израиль конфисковал почти двести криптоаккаунтов, связанных с террористами ИГИЛ

Власти Израиля конфисковали около 200 аккаунтов, расположенных на криптовалютной бирже Binance, которые предположительно связаны с палестинскими и исламистскими террористическими организациями, в том числе с ИГИЛ.



Расследование, проведенное информационным агентством Reuters в пятницу, показало, что несколько счетов принадлежали палестинским фирмам, связанным с ХАМАС, согласно документам, полученным от израильского Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF).



Вместе с отчетом был опубликован один из документов NBCTF — Постановление об административном аресте (ASO) . В ASO, датированном 12 января 2023 года и подписанном министром обороны Израиля Йоавом Галантом, указаны две учетные записи Binance, принадлежащие 28-летнему палестинцу по имени Усама Абуобайда, который предположительно связан с ИГИЛ. В тексте ASO отмечалось, что Галант отдал приказ о захвате, чтобы "помешать деятельности террористической организации Исламское государство (ИГИЛ)".



ASO опустил важные детали, в том числе долларовую стоимость счетов, принадлежащих Абуобайде. Волатильный сектор криптовалюты в настоящее время оценивается более чем в 1,2 триллиона долларов во всем мире, около половины из которых приходится на ведущую цифровую валюту, биткойн. В ASO не сообщается, какую валюту купил Абуобайда.



В гневном ответе в своем блоге компании на заявления, выдвинутые Reuters, Binance обвинила информационное агентство в "намеренном упущении важных фактов, чтобы соответствовать их повествованию".



Биржа отметила, что "часто упускаемый из виду факт (или, возможно, в данном случае намеренно игнорируемый) заключается в том, что криптобиржа (или кто-либо другой) не может заблокировать или отменить депозит цифрового актива после того, как транзакция была проверена в блокчейне. Это фундаментальная особенность всех транзакций с цифровыми активами".



В записи в блоге также указывалось со ссылкой на ИГИЛ, что "важно уточнить, что злоумышленники не регистрируют учетные записи под именами своих преступных предприятий. Вот почему наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций".

