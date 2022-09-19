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Инцидент на Голанских высотах: ранен сириец
19.09.2022 13:00 Александр Юзовский

Инцидент на Голанских высотах: ранен сириец

Сегодня на Голанских высотах был тяжело ранен сириец. Сообщается, что ЦАХАЛ обнаружил четырех неизвестных, которые подошли к пограничному забору и начали бросать предметы на израильскую территорию.

Нарушителей окружили и солдаты начали действовать в соответствии с протоколом задержания подозреваемых. Один нарушитель был ранен. Он был безоружен.

Пострадавшего госпитализировали. Медики сообщили, что пуля попала в живот и сириец находится в тяжелом состоянии.

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