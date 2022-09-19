



Инцидент на Голанских высотах: ранен сириец

Сегодня на Голанских высотах был тяжело ранен сириец. Сообщается, что ЦАХАЛ обнаружил четырех неизвестных, которые подошли к пограничному забору и начали бросать предметы на израильскую территорию.



Нарушителей окружили и солдаты начали действовать в соответствии с протоколом задержания подозреваемых. Один нарушитель был ранен. Он был безоружен.



Пострадавшего госпитализировали. Медики сообщили, что пуля попала в живот и сириец находится в тяжелом состоянии.