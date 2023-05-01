



Госконтролер расследует нарушения в финансировании резиденции Беннетта

Сотрудники отдела безопасности канцелярии премьер-министра были вызваны для дачи показаний государственному контролеру Матаньяху Энгельману относительно нарушений в финансировании резиденции бывшего премьер-министра Нафтали Беннета. Об этом сегодня, в понедельник, сообщают израильские СМИ.



Анонимный источник 7 канала, посвященный в подробности, сообщил, что в скором времени проверкам подвергнутся и высокопоставленные чиновники "правительства перемен" Беннета.



Сотрудники были вызваны в рамках комплексного расследования, проводимого в настоящее время Государственным контролером относительно финансирования расходов на резиденцию премьер-министра в последние годы, и, в частности, действий канцелярии премьер-министра по вопросам финансирования во время срок пребывания Беннета в должности премьера после обнаруженных нарушений.



В отчете говорилось, что главой отдела безопасности в канцелярии премьер-министра является Алон Халива, соратник семьи Нетаниягу, в отношении которого ведется процедура увольнения после ряда сообщений, указывающих на то, что отдел не выполнил свои обязанности под его руководством. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара в настоящее время пытаются предотвратить его увольнение.

