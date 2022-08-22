



Финны планируют забрать у "Росатома" свои 2 млрд евро

Финская энергетическая компания Fennovoima планирует судебное разбирательство против российской госкорпорации "Росатом". Исполнительный директор Fennovoima Йоаким Спект сообщил, что компания уже обратилась в арбитражный суд с соответствующим иском, пишет Yle.



Fennovoima требует от "Росатом" около двух миллиардов евро. Компания разорвала контракт с ним на строительство АЭС "Ханхикиви" из-за значительных задержек и неспособности российской корпорации завершить проект АЭС. В "Росатоме" отметили, что, по их мнению, контракт расторгли безосновательно.



Напомним, на фоне вооруженной агрессии России против Украины консорциум Fennovoima Ltd еще в мае окончательно отказался от строительства Россией атомной электростанции в Финляндии.