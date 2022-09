Финансовый директор Bed Bath & Beyond упал с 18-го этажа и умер

Департамент полиции НЬю-Йорка идентифицировал мужчину, который спрыгнул с небоскреба на Манхэттене и разбился насмерть.



Как сообщает CNN, погибшим оказался Густаво Арнал - финансовый директор крупной американской компании Bed Bath & Beyond. По имеющимся данным, он спрыгнул с балкона 18-го этажа.



В заявлении полиции Нью-Йорка в воскресенье говорится, что 52-летний Арнал был найден без сознания возле небоскреба. Полиция сообщила, что мужчина "по всей видимости, получил травмы, свидетельствующие о падении с возвышенности".



Источник в правоохранительных органах сообщил CNN в воскресенье, что жена Арнала была свидетелем его прыжка. По словам источника, хотя никакой предсмертной записки не было, никаких подозрений в совершении преступления нет.



В компании Bed Bath & Beyond заявили, что опечалены происшествием и выразили соболезнования семье погибшего.



Ранее сообщалось, что компания Bed Bath & Beyond находится в сложном положении, пытаясь спастись и избежать банкротства за счет сокращения.