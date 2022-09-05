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Финансовый директор Bed Bath & Beyond упал с 18-го этажа и умер
05.09.2022 17:40 Ольга Белозерова

Финансовый директор Bed Bath & Beyond упал с 18-го этажа и умер

Департамент полиции НЬю-Йорка идентифицировал мужчину, который спрыгнул с небоскреба на Манхэттене и разбился насмерть.

Как сообщает CNN, погибшим оказался Густаво Арнал - финансовый директор крупной американской компании Bed Bath & Beyond. По имеющимся данным, он спрыгнул с балкона 18-го этажа.

В заявлении полиции Нью-Йорка в воскресенье говорится, что 52-летний Арнал был найден без сознания возле небоскреба. Полиция сообщила, что мужчина "по всей видимости, получил травмы, свидетельствующие о падении с возвышенности".

Источник в правоохранительных органах сообщил CNN в воскресенье, что жена Арнала была свидетелем его прыжка. По словам источника, хотя никакой предсмертной записки не было, никаких подозрений в совершении преступления нет.

В компании Bed Bath & Beyond заявили, что опечалены происшествием и выразили соболезнования семье погибшего. 

Ранее сообщалось, что компания Bed Bath & Beyond находится в сложном положении, пытаясь спастись и избежать банкротства за счет сокращения.

 

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