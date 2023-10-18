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Две антисемитские атаки за ночь были совершены в Берлине
18.10.2023 09:55 Алина Груднева

Две антисемитские атаки за ночь были совершены в Берлине

В ночь на 18 октября в Берлине было совершено антисемитское нападение на здание синагоги и еврейскую школу.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, сторонники ХАМАСа бросили две бутылки с зажигательной смесью.

К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Полиция приступила к расследованию.

Атака была совершена через несколько часов после взрыва в больнице в городе Газа, в результате которого, по разным оценкам, погибли 300-500 человек.

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