



Четверых израильтян подозревают в краже миллионов евро

Четверо израильтян подозреваются в хищении миллионов евро из государственной казны Франции. Они были арестованы в понедельник, 15 августа.



Согласно информации walla, мошенники отмывали миллионы евро через конвертацию их в криптовалюту.



В полиции сообщили, что подозреваемые будут доставлены в магистратский суд Ришон-ле-Циона для продления содержания под стражей.



"Они опустошили французскую государственную казну на десятки миллионов, а часть средств была конвертирована в криптовалюты, которыми управляли арестованные нами подозреваемые", — говорится в сообщении заместителя суперинтенданта Доди Кац, командира киберподразделения 433-й бригады.