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Четверых израильтян подозревают в краже миллионов евро
15.08.2022 14:15 Александр Юзовский

Четверых израильтян подозревают в краже миллионов евро

Четверо израильтян подозреваются в хищении миллионов евро из государственной казны Франции. Они были арестованы в понедельник, 15 августа.

Согласно информации walla, мошенники отмывали миллионы евро через конвертацию их в криптовалюту.

В полиции сообщили, что подозреваемые будут доставлены в магистратский суд Ришон-ле-Циона для продления содержания под стражей.

"Они опустошили французскую государственную казну на десятки миллионов, а часть средств была конвертирована в криптовалюты, которыми управляли арестованные нами подозреваемые", — говорится в сообщении заместителя суперинтенданта Доди Кац, командира киберподразделения 433-й бригады.

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