



Американский врач умер на Эвересте

По официальным данным, американец погиб при восхождении на Эверест в Непале.



Посольство США в Непале подтвердило во вторник, что доктор Джонатан Шугарман погиб на горе. Посольство не сообщило, что стало причиной смерти 69-летнего американца.



"Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Посольство находится в контакте с семьей доктора Шугармана и с местными властями", — говорится в заявлении дипломатического представительства.



Организатор экспедиции сообщил Agence France-Presse, что доктор из Сиэтла умер на высоте 21 000 футов.



"Он чувствовал себя плохо и скончался в лагере 2. Прилагаются усилия, чтобы вернуть его тело на родину", — сообщает AFP со ссылкой на источник в Непале.

